La Polizia di Stato effettua controlli straordinari del territorio a Carpi

Nel pomeriggio di ieri, nuovo servizio straordinario di controllo del territorio a Carpi, che ha visto impegnato personale del Commissariato di P.S., con il supporto della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, ed il concorso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Il servizio, inquadrato nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, per la prevenzione ed il contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, ha interessato sia il centro che la periferia di Carpi.

Il dispositivo ha battuto dapprima il centro storico, per poi effettuare pattugliamenti e posti di controllo nelle zone di via Cabassi, via Mulini, via Roosevelt, via Ugo da Carpi, via Fornaci, via Lama di Quartirolo interna e via Carlo Marx.

Massima attenzione anche ai parchi cittadini ed intensificati i passaggi presso i supermercati cittadini.

Le persone complessivamente identificate sul posto sono state 70, di cui 13 di nazionalità straniera, 44 gli autoveicoli controllati.