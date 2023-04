I vigli del fuoco sono intervenuti oggi intorno alle ore 13 in località Castel del Rio in prossimità del fiume Santerno per soccorrere una persona caduta tra i sassi del letto del fiume.

Sul posto anche i carabinieri e il 118. Il ferito, un pescatore di 76 anni, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore.