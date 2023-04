14enni fiorentine si allontanano da casa, rintracciate dalla Polizia di Stato a Modena

La Polizia di Stato di Modena ha rintracciato ieri due ragazze di 14 anni, residenti a Firenze, volontariamente allontanatesi, l’una dalla propria abitazione, l’altra da una comunità familiare per minori nella giornata del 30 marzo scorso.

A seguito di denuncia di scomparsa, i Carabinieri della Stazione Firenze – Legnaia, hanno attivato il Protocollo previsto per la ricerca di persone scomparse

La Centrale Operativa della Questura di Modena ha dato indicazioni alle Volanti sul territori di controllare i luoghi frequentati da giovani come la stazione ferroviaria e i parchi. Intorno alle ore 16.00 del 31 marzo, all’interno dei Giardini Pubblici gli agenti, dopo aver effettuato diversi giri di perlustrazione, hanno individuato tre giovani seduti su una panchina, riconoscendo senza ombra di dubbio una delle due ragazze, in quanto corrispondente per fisionomia e abbigliamento alla descrizione fornita dai denuncianti.

Le due ragazze, che si trovavano in buone condizioni di salute, si erano allontanate senza una ragione specifica da Firenze per raggiungere in treno la città di Modena.

In serata sono state riaffidate ai rispettivi tutori.