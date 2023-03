Questo weekend due importanti eventi culturali a Villa Cuoghi a ingresso gratuito

Sabato 1 aprile alle ore 17.00 il giovanissimo scrittore Matteo Porru presenta il suo romanzo “Il dolore crea l’inverno” (Garzanti). Incontro condotto da Mario Agati con l’accompagnamento musicale a cura della violinista Edda Chiari. Evento presentato dal circolo Nuraghe in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, l’Associazione InARTE, gli Amici della Musica Nino Rota e l’Associazione fotografica Framestorming. A soli diciotto anni, Matteo Porru ha vinto il premio Campiello Giovani. Per la stampa è uno dei venticinque under-25 più promettenti al mondo. Ora arriva in libreria con un romanzo sospeso nel tempo e nello spazio che parla di legami familiari, rimpianti e vissuti indelebili. Un romanzo che ci ricorda che siamo tutti fatti di carne e neve.

Domenica 2 aprile invece, sempre alle 17.00, per la affezionata rassegna del Tè delle 5 avremo Agatha Orrico, traduttrice e giornalista freelance, che ha scritto interviste e realizzato reportage per molti quotidiani italiani su temi sociali e ricostruzioni storiche. Presenterà il suo libro intitolato “Stracci di vita a New York” e converserà con lei l’autrice Tina De Falco. Interventi musicali a cura di Edda Chiari. Evento realizzato con il contributo della Associazione Artistica INarte, il Comune di Fiorano Modenese, l’Associazione fotografica Framestorming, il Circulo Culturale Nuraghe e Amici della Musica Nino Rota.