Puliamo Pavullo di domenica 2 aprile

Domenica 2 aprile – Puliamo Pavullo: camminata ecologica in collaborazione con HERA

Cammina, corri, fermati e raccogli! Questo è lo spirito dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Pavullo in collaborazione con HERA che, domenica 2 aprile dalle ore 9.00, permetterà a chiunque sia interessato di partecipare e pulire insieme Pavullo.

“L’iniziativa è aperta a tutti quanti, grandi e bambini, e sarà un’ottima occasione per sensibilizzare le persone sul tema dei rifiuti e della salvaguardia dell’ambiente e del territorio.” ha commentato il Sindaco Davide Venturelli. “Un ringraziamento a HERA, con la quale stiamo collaborando in modo molto propositivo anche per quanto riguarda l’implementazione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, che partirà da quest’estate, sul nostro territorio Comunale”.

Domenica 2 aprile, davanti al Municipio Comunale verranno distribuiti da HERA guanti, sacchi del pattume, pinze e pettorine e saranno assegnate le aree d’interesse a tutti i volontari che vorranno passare una bella mattinata all’aperto e pulendo il territorio. Dopodichè dalle 10.30 sarà possibile riconsegnare i rifiuti che verranno ritirati direttamente dal personale di HERA durante l’evento di restituzione finale alle ore 12.00.