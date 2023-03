Novità per il Taxibus notturno di Modena

Novità in arrivo per il servizio Taxibus notturno di Modena. Dal mese di aprile, infatti, il servizio di trasporto con taxi a prezzi convenzionati – attivo a partire dalle 20:30 – potrà essere utilizzato anche da chi non è abbonato SETA, purché viaggi assieme ad un abbonato e ne condivida il tragitto. Inoltre, viene esteso l’orario di operatività della piazzola di Largo San Francesco, che sarà attiva fino alle 05:30 del mattino per garantire maggiore copertura al centro storico nella zona sud e così servire meglio la zona dei viali. Salgono così a 5 i punti di accesso in funzione dalle 20:30 alle 05:30 (gli altri sono quelli della Stazione FS, Piazza Matteotti, Policlinico ed Ospedale Sant’Agostino-Estense di Baggiovara). Invariate, invece, le tariffe, con costi a partire da 4 euro per il singolo cliente, che diminuiscono all’aumento del numero di viaggiatori.

Dopo un primo periodo sperimentale, quindi, da sabato 1° aprile il Taxibus notturno incrementa l’offerta del servizio e si rivolge a nuovi utenti, candidandosi a diventare la modalità di spostamento collettivo più sostenibile, comoda, capillare ed economica per tutti coloro che vogliono approfittare delle opportunità ricreative offerte dalla città in orario serale e notturno: per andare in centro, al cinema o a teatro, e poi rientrare comodamente – ed in sicurezza – a casa.

COME FUNZIONA

Il Taxibus notturno è accessibile da 20 punti di accesso, corrispondenti a fermate del bus o piazzole taxi identificati da un colore diverso (verde, arancione e rosso) a seconda della distanza dal centro storico. I punti di accesso sono distribuiti in ogni zona della città, e sono posti in corrispondenza di tutti i luoghi principali: ospedali, stazione FS, Autostazione e diversi capilinea urbani, cinema, residenze studentesche, Palasport, polisportive. Il servizio non ha itinerari predefiniti, ma consente di spostarsi dal centro di Modena verso qualsiasi punto del territorio comunale e da 11 piazzole esterne verso il centro. Inoltre, da tutti i 20 punti di accesso è possibile raggiungere i due punti principali, situati in Largo San Francesco e Piazza Matteotti. Per prenotare occorre chiamare il servizio radio Taxi COTAMO allo 059-374242, oppure mandare un sms o Whatsapp al 335 1838555 scrivendo “TAXIBUS-NOME FERMATA-NOME UTENTE”: in pochi istanti si riceverà la risposta con la sigla del taxi e il tempo previsto di arrivo.

SI VIAGGIA A PARTIRE DA 4 EURO, ED IN GRUPPO SI RISPARMIA DI PIÙ

L’area operativa del Taxibus notturno è suddivisa in due differenti aree tariffarie. I costi scendono all’aumentare del numero dei passeggeri. L’abbonato SETA che viaggia da solo spende 4 euro per l’Area 1 (che comprende la parte della città interna all’anello delle tangenziali) e 6 euro per l’Area 2. Se i clienti sono due (di cui almeno uno abbonato SETA) la corsa in taxi costa 7 euro (per l’Area 1) ed 8 euro per l’Area 2. I prezzi arrivano fino ad un massimo di 13 euro e 14 euro in caso di sei passeggeri, ovvero meno di 2,5 euro a testa.

VENTI PUNTI DI ACCESSO PER VIVERE LA CITTÀ ANCHE DI NOTTE

I 5 punti di accesso verdi sono in funzione dalle 20:30 alle 05:30. Sono collocati in Stazione FS, Piazza Matteotti, Largo San Francesco e presso il Policlinico e l’Ospedale Sant’Agostino-Estense di Baggiovara. Da questi punti si può andare in qualsiasi luogo esterno al centro storico o verso Piazza Matteotti e Largo San Francesco. I 5 punti arancioni, attivi dalle 20:30 all’una di notte, sono collocati in Autostazione, via Ramelli, in Piazza Garibaldi e presso il parcheggio scambiatore di via Gottardi. Dai punti arancioni si può andare in ogni punto esterno al centro storico, o verso piazza Matteotti e Largo San Francesco. Gli 11 punti rossi sono esterni al centro storico ed attivi dalle 20:30 all’una di notte. Coincidono in maggioranza con capilinea urbani, inoltre sono posti in corrispondenza del PalaPanini e di alcune polisportive. Dai punti rossi ci si può recare esclusivamente verso i punti verdi o arancioni.

Il servizio Taxibus notturno è pianificato da aMo-Agenzia per la Mobilità, d’intesa con il Comune di Modena; la gestione è a cura di SETA, l’erogazione materiale è affidata al Consorzio di taxisti modenesi COTAMO. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito web di SETA: https://www.setaweb.it/mo/Taxibus-Notturno oppure contattare l’azienda al numero telefonico 840 000216 e via Whatsapp al 334 2194058.