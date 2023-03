Inizieranno lunedì prossimo, 3 aprile, le operazioni di fresatura e riasfaltatura di via Circonvallazione sud – sud est nel tratto compreso tra l’intersezione con via Torino e quella con via Rometta.

Durante tutte le fasi delle lavorazioni la circolazione sarà sempre garantita, salvo brevi interruzioni dovute a particolari lavorazioni.