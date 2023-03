Domenica 2 aprile a Reggio Emilia intervento Enel per il potenziamento della rete elettrica

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che domenica 2 aprile le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno in alcune vie del centro storico di Reggio Emilia per un intervento finalizzato all’allaccio di una nuova cabina elettrica e il potenziamento della rete elettrica della zona interessata. Le operazioni richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E- Distribuzione ha programmato eccezionalmente domenica 2 aprile dalle ore 08:00 alle ore 15:00.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni di volantini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Le vie interessate ai lavori sono via Abbadessa, piazza Scapinelli e via Emilia San Pietro (non sono riportati i numeri civici).

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.htm