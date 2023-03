Domani al via “Emilia park”

Una tradizione ormai consolidata a Modena, quella del Luna Park che anche quest’anno ospiterà una settantina di attrazioni che andranno ad animare gli oltre 30mila mq del piazzale tra la Questura e il Palapanini in via Divisioni Acqui. L’ingresso al Luna park è gratuito, si pagano solo le singole attrazioni.

Organizzato dal Consorzio “Parco Ferrari in giostra” e patrocinata da Ansva (Associazione Nazionale Spettacoli Viaggianti ed Affini) Confesercenti Modena e dal Comune di Modena, il Luna Park è un appuntamento rivolto tutte le età, pertanto si va dai bambini fino ai novantenni, chi è attratto dai giochi, chi dall’aria gioiosa del luogo, chi dal divertimento, chi dalle luci e chi dalle novità delle attrazioni presenti.

“Le iniziative del Luna Park – spiega Eros Degli Innocenti, Presidente Consorzio “Parco Ferrari in giostra” – vogliono coinvolgere la vita sociale dei cittadini modenesi e l’insieme delle proposte va’ proprio nella direzione di promuovere, rilanciare e valorizzare quelle caratteristiche di utilità, socialità e coinvolgimento anche affettivo, che questo evento di divertimento instaura con il pubblico. Inoltre, il Luna Park vede la famiglia nel suo insieme: i bambini, i genitori e i nonni, tutti uniti in un’atmosfera giocosa e divertente”.

Come sempre non mancheranno i grandi classici che hanno divertito più di una generazione: dalla giostra a seggiolini, per tutti il “calcinculo” all’ottovolante, dalle montagne russe all’autoscontro, grande classico degli anni ’80 e ‘90, dalla ruota panoramica al “Brucomela”, il preferito dei più piccoli fino all’autopista “Go Kart” a cui saranno aggiunte le ultime novità che hanno già conquistato il pubblico di tutta Europa.

“Ricordiamo – aggiunge Degli Innocenti – che l’ingresso è gratuito e il visitatore paga solo se vuole utilizzare le attrazioni. Saranno inoltre attive diverse promozioni e iniziative, per tutta la famiglia e per permettere a tutti di svagarsi e divertirsi” conclude Degli Innocenti.

Le iniziative:

Inaugurazione: Sabato 1° aprile dalle ore 14,00 alle ore 15,00 giri gratis. Promozioni tutte le settimane (dal lunedì al venerdì), il 25 aprile e il 1° maggio.

E’ prevista la “giornata del bambino” che si terrà il primo giorno di chiusura delle scuole per le vacanze pasquali con promozioni per tutti i bambini. In programma anche un evento benefico dedicato alle persone con disabilità che fanno parte del progetto “Ness1 Escluso”.