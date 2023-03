Anziana raggirata e derubata a Reggio Emilia da falsa addetta alle pulizie condominiali

I truffatori, per riuscire a raggirare gli anziani, cambiano “abiti” continuamente: ora si affaccia nel reggiano una nuova modalità di raggiro, a opera di finte addette alle pulizie. A Reggio Emilia infatti una donna, fingendosi una addetta alle pulizie condominiali, ha raggirato un’anziana che in tutta fiducia le ha aperto la porta di casa preparandole addirittura il caffè.

Nonostante quindi i continui inviti a diffidare dagli estranei ad opera dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia – che al riguardo hanno anche più volte ricordato i consigli della campagna antitruffa “Non aprite quella porta” – non si fermano i truffatori che cambiando continuamente “abiti” con pretestuose richieste o controlli raggirano e derubano gli anziani dei loro averi.

E proprio questo è accaduto l’altra mattina nel quartiere Buon Pastore di Reggio Emilia dove presso l’abitazione di una 93enne reggiana, si è presentata una sconosciuta, che spacciandosi per una donna addetta alle pulizie condominiali, facendole credere di conoscere l’amministratore del condominio ha raggirato la povera anziana. Infatti dopo essere riuscita a conquistare la fiducia della povera malcapitata, le chiedeva addirittura un caffè.

L’anziana donna sola e in tutta fiducia faceva entrare la truffatrice in casa, e mentre preparava il caffé un complice, a cui era stata lasciata la porta aperta, si è introdotto in casa asportando un costoso orologio del valore di 1500 euro e una cinquantina di euro. Prelevata la refurtiva i due malviventi si dileguavano. Quindi l’allarme al 112 dei carabinieri che oltre a intervenire sul posto per le constatazioni di legge hanno scatenato una vera e propria caccia ai due, che al momento però non ha dato esito positivo.

L’episodio tuona come un vero e proprio campanello d’allarme per gli stessi Carabinieri reggiani e fermo restando le risultanze investigative su questo episodio rilanciano la campagna “Non aprite quella porta” rivolta agli anziani ricordano loro i consigli che possono, se seguiti, sicuramente aiutare a non “restare vittime” di questi malviventi: