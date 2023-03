A Mirandola servizio coordinato di Carabinieri e Polizia Locale per la prevenzione e il contrasto dei furti

Nel corso della serata di giovedì 30 marzo 2023, i Carabinieri della Compagnia di Carpi congiuntamente al personale della Polizia Locale di Mirandola, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nel Comune di Mirandola, finalizzato alla prevenzione ed il contrasto dei furti in abitazione e presso aziende, intensificando i controlli nelle aree che ultimamente sono risultate più esposte soprattutto alle azioni predatorie.

Oltre 60 le persone identificate e 50 i veicoli controllati. Durante il servizio, che si è protratto fino in tarda serata, sono state elevate due sanzioni amministrative per guida in stato di ebrezza ed eseguito un controllo ad un esercizio pubblico.