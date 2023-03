Una nuova illuminazione per Piazza Menotti a Fiorano

A causa di alcuni lavori alla rete idrica relativi all’allacciamento acqua, via Coccapani resterà chiusa al traffico e impossibilita alla sosta – eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti alle ditte Def di Doni Spa e Italcrafts – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domani, venerdì 31 marzo.

Da lunedì 3 aprile invece prenderà avvio la riqualificazione dell’illuminazione di Piazza Ciro Menotti. L’intervento prevede l’installazione di nuovi pali illuminanti, dotati di luci a LED, in tinta con gli arredi urbani da poco posizionati nella piazza. Inoltre, sempre per valorizzarla, saranno montati alcuni proiettori che coloreranno di immagini, loghi o scritte fisse la pavimentazione, creando effetti diversi e particolari, così da rendere davvero speciale il salotto urbano della città. I lavori, della durata di tre settimane, comporteranno momentanee chiusure di porzioni della Piazza e l’occupazione di tre stalli di sosta.

In ultimo ricordiamo che è disposta la chiusura del parcheggio difronte all’area camper in via Cameazzo, dalle 13.00 del 31 marzo alle 15.00 del 2 aprile, per la giornata dedicata al raduno dei camper.