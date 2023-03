Riqualificazione del campo Sassi a Fiorano Modenese

Sono in corso i lavori di riqualificazione e adeguamento impiantisco presso il campo Sassi di Spezzano per ottenere il certificato prevenzione incendi.

Gli interventi riguardano diversi aspetti, tra cui il posizionamento di nuova cartellonistica e planimetrie schematiche indicanti uscite di emergenza, l’adeguamento delle vie di uscita con lavori su cancelli e apertura porte, interventi su impianto elettrico, centrale termica e locali sotto tribuna.

Un intervento molto importante riguarda l’illuminazione d’emergenza e di tutto l’impianto sportivo comprendente fari e quadri elettrici e luci tribuna.

Nel cantiere sono coinvolte diverse ditte e svariati professionisti e tecnici, essendo il Sassi un campo molto grande e con caratteristiche di alto livello (per il calcio è omologato fino alla serie D).

“I lavori vengono realizzati cercando di dare minor disagio possibile alle società sportive, che entro la fine dell’anno si ritroveranno con un impianto efficiente e riqualificato. Il Sassi è uno degli impianti più grandi del territorio fioranese, in una delle zone verdi più belle del paese e necessitava di interventi per poter continuare ad ospitare i tantissimi atleti che ogni giorno vivono quegli spazi.” Sottolinea Monica Lusetti, assessore allo Sport e ai Lavori Pubblici del Comune di Fiorano Modenese.

Il centro sportivo, oltre al campo da calcio, comprende anche una pista da atletica, una tribuna coperta con 506 posti a sedere e 130 posti in piedi e spazio per il pubblico in area verde di fronte alla tribuna fino a 300 persone. Può quindi ospitare oltre 900 persone.