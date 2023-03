Nuvolosità variabile, con ampie zone di sereno in pianura e addensamenti sui rilievi che potranno dare luogo, al mattino, a deboli e sporadiche piogge. Temperature minime in lieve aumento, con valori tra 9 e 11 gradi; massime in lieve rialzo tra 17 e 20 gradi. Venti deboli sud-occidentali, con rinforzi sui rilievi della Romagna. Mare poco mosso, mosso in serata.

(Arpae)