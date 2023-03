Ludoteca e biblioteca per i bambini a Fiorano

Il BLA di Fiorano Modenese, con biblioteca e ludoteca, ha programmato diversi appuntamenti dedicati a più piccoli.

Si intitola “Una notte in biblioteca” l’iniziativa in due parti per bambini dai 4 agli 8 anni, organizzata dalla biblioteca “Paolo Monelli”, in collaborazione con l’Associazione Librarsi.

Venerdì 31 marzo ore 17.00 i bambini potranno preparare i loro pelouches per un’avventurosa notte in biblioteca dopo l’orario di chiusura (occorre portare una copertina), mentre sabato 1 aprile ore 10 potranno ascolare il racconto dele loro avventure. L’evento è gratuito ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a biblioteca@fiorano.it. I posti sono limitati.

E poi giovedì 6 aprile alle ore 17.00 le letture per bambini dai 3 ai 6 anni con l’associazione Librarsi.

Proseguono invece in ludoteca i laboratori creativi gratuiti per festeggiare la Pasqua, lunedì 3 aprile dalle 17.00 alle 18.30 con i ragazzi dagli 8 ai 12 anni e martedì 4 aprile dalle 17.00 alle 18.30 laboratorio per bambini dai 6 (primo anno della scuola primaria) agli 8 anni. La prenotazione anche in questo caso è obbligatoria alla mail ludoteca@fiorano.it o al numero 0536 833414.

Infine fino al 30 aprile la ludoteca ‘Barone rosso’ è aperta tutti i giovedì mattina dalle 10 alle 12 a libero accesso per i bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto, per giocare in sicurezza e relax, con i tanti giocattoli disponibili.