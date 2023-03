Fermato dalla Polizia di Stato il presunto ladro del supermercato Conad le Vele di Reggio

Nei mesi scorsi, a Reggio Emilia, sono state registrate diverse querele ed interventi di polizia per furti e tentati furti presso il supermercato Conad “le Vele”. In particolare, da dicembre ad oggi, si sono verificati diversi episodi presso il magazzino del supermercato in questione.

Nella maggior parte di questi episodi, è stato riconosciuto, a seguito di un accurato esame delle telecamere dell’attività, un 27enne, senza fissa dimora, con precedenti di polizia e ben noto agli operatori di polizia: pertanto, a seguito della querela acquisita dalla legale rappresentante dell’attività, il soggetto veniva più volte deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, la visione delle immagini della videosorveglianza e l’acquisizione della testimonianza della legale rappresentante del supermercato, consentivano di stabilire che il 27enne, presunto autore dei furti, è solito introdursi presso il supermercato in oggetto scavalcando il muro di cinta che porta sul magazzino esterno, posto sulla parte retrostante al supermercato sito fra via Acqui e via Adua.

In riferimento a tali problematiche, nell’ambito dell’attività di prevenzione generale, nella zona di interessa durante i mesi scorsi sono stati intensificati i controlli, anche d’iniziativa, da parte delle unità operative impegnate sul territorio, mediante attività di osservazione ed identificazione di persone sospette. Nondimeno, si sono tenuti contatti con i responsabili del punto vendita, per orientare al meglio l’attività.

Questa attività di vigilanza e monitoraggio continua realizzata dalle Volanti ha consentito la scorsa notte di trarre in arresto, per l’ipotesi di reato di furto, il 27enne presunto autore dei furti.

Nel dettaglio, alle 4:30 la Sala Operativa diramava una nota alle Volanti impegnate nell’attività di controllo del territorio, in merito alla segnalazione di un uomo notato dalle telecamere di videosorveglianza all’interno del magazzino merce del supermercato “Conad” di via Regina Margherita. Le pattuglie si portavano immediatamente sul posto chiudendo le vie di fuga dal magazzino. Il sapiente uso delle tecniche operative e un buon gioco di squadra ha consentito di individuare e bloccare il 27enne intento a scavalcare la recinzione del magazzino (lato via Divisione Acqui) unitamente alla refurtiva, prevalentemente bottiglie di olio d’oliva.