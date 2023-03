Cerca di mordere il commesso che lo sorprende rubare: arrestato a Quattro Castella

Uscito dal supermercato dopo aver pagato due baguette ma con lo zaino colmo di punte di Parmigiano Reggiano, è stato fermato da un collaboratore del negozio che gli ha chiesto di mostrare cosa avesse nello zaino. Lui, vistosi scoperto, ha cercato di guadagnarsi la fuga tentando di mordere il commesso e minacciandolo di tagliarli la gola. Il responsabile del supermercato, accortosi di quanto accadeva, ha chiamato i carabinieri che subito intervenuti hanno fermato l’uomo trovandogli 9 punte di Parmigiano rubate all’interno del supermercato Ecu di Cavriago.

Per questi motivi, con l’accusa di rapina impropria, i carabinieri della stazione di Quattro Castella hanno arrestato un 46enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. L’attività ha portato al rinvenimento e restituzione al supermercato di 9 punte di parmigiano reggiano del valore di 140 euro. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.