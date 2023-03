Carpi, all’Auditorium Loria un pomeriggio dedicato all’umanizzazione delle cure in ambito oncologico

Un pomeriggio dedicato all’umanizzazione delle cure in ambito oncologico, considerata una vera e propria emergenza, con professionisti sanitari, autorità e volontariato. Appuntamento a giovedì 30 marzo, alle ore 16.30 all’Auditorium Loria in via Rodolfo Pio 1 a Carpi, con “Umanizzazione delle cure: è una emergenza”, incontro pubblico organizzato dall’Associazione Malati Oncologici – AMO Carpi Odv e dall’Azienda USL di Modena, con il patrocinio del Comune di Carpi.

Moderato dal dottor Fabrizio Artioli, Direttore della Medicina Oncologica di Area Nord dell’Azienda USL di Modena, l’evento si aprirà con i saluti dei rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui la Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena Anna Maria Petrini, per poi lasciare spazio alle cinque relazioni previste: “Cosa può fare la politica” con il Senatore della Repubblica Graziano Delrio; “La relazione che cura” del dottor Luigi Cavanna, Presidente Nazionale CIPOMO (Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri); “Ars medica e tecnologia: quale futuro” a cura della dottoressa Claudia Mucciarini, oncologa della Medicina Oncologica di Area Nord; “I care: la presa in carico del paziente” con la dottoressa Paola Nasuti, Responsabile del Day Hospital Oncologico di Mirandola; e “L’infermiere in oncologia: il paziente al centro” della dottoressa Emilia Gianotti, Coordinatrice infermieristica f.f. della Medicina Oncologica di Area Nord. Seguiranno discussione e chiusura dei lavori.