Bullismo tra i banchi: altri 7 minorenni denunciati dai carabinieri in provincia di Bologna

I Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna sette ragazzi, età compresa tra i 14 e i 15 anni, per lesioni personali e minaccia. Salgono così a tredici i minorenni denunciati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna in pochi giorni, dopo i sei giovani deferiti dai Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme.

Questa volta i Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena hanno avviato le indagini il 5 marzo scorso per risalire agli autori di un pestaggio perpetrato contro due compagni di scuola, un 15enne e un 16enne presi di mira da altri coetanei senza particolari motivi. I due minorenni, si sono presentati in caserma con i rispettivi genitori, per denunciare l’aggressione avvenuta innanzi l’istituto scolastico. Durante la ricostruzione dei fatti, i Carabinieri hanno scoperto che poco dopo l’uscita da scuola, i due ragazzini erano stati spinti a terra e presi a calci sul corpo da altri studenti della stessa scuola, i quali, insofferenti all’intervento di un passante, intervenuto per placare gli animi, avevano continuato l’aggressione inseguendo i malcapitati e frustandoli con la cintura dei pantaloni. L’aggressione terminava solo quando le vittime trovavano riparo all’interno di un autobus di linea che ripartiva con difficoltà perché uno degli aggressori aveva tentato di salire a bordo per continuare il pestaggio. La sera stessa, uno dei due minorenni vittima, il 16enne, veniva accerchiato e picchiato nella sala da ballo di un locale notturno di Ozzano Emilia dallo stesso gruppo di ragazzini che lo avevano riconosciuto. Entrambi i minorenni aggrediti hanno riportato contusioni che sono state giudicate guaribili in cinque giorni.