Affidamento per riqualificazione e implementazione impianti sportivi di Castelfranco Emilia – tensostruttura dei campi da tennis

La Città di Castelfranco Emilia ha pubblicato la procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e implementazione degli impianti sportivi – campi tennis, con la realizzazione di una tensostruttura in sostituzione del pallone pressostatico che copre nel periodo invernale i due campi in erba sintetica presso il parco “La Stalla”, per un importo totale di appalto di 400mila euro.

La copertura verrà realizzata con un telone ventilato in doppia membrana, in grado di garantire una serie di vantaggi: si va dalla riduzione del fenomeno “condensa” e dei consumi per il riscaldamento nei mesi invernali, a una minore trasmittanza di calore all’interno della copertura in quelli estivi.

Questa soluzione permette inoltre di far filtrare la luce naturale, per poter sfruttare al massimo le ore diurne con un’illuminazione costante, eliminando al contempo il fastidioso fenomeno dell’abbagliamento durante il gioco.

“Si tratta di un investimento per noi importantissimo, utile a rendere l’area tennis del nostro Parco “La Stalla” sempre più completa e adeguata alle aspettative delle tante cittadine e cittadini che praticano sport – commenta l’Assessore allo Sport Leonardo Pastore -. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di dotare l’area di una struttura più sostenibile dal punto di vista energetico e più sicura, una struttura moderna nella quale poter giocare a tennis 365 giorni all’anno”.

La presentazione dell’offerta deve essere effettuata entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 24 aprile. Dal momento che le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita degli impianti sportivi, la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata inderogabilmente entro le ore 12.00 del 17 aprile.

Per maggiori dettagli è possibile consultare l’Albo Pretorio del Comune di Castelfranco Emilia.