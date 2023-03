Tre giovani nei guai a Reggio Emilia perché trovati in possesso di marjiuana

Nella notte di domenica 26 marzo, due giovani a bordo di una Lancia Y, fermati per un controllo da una pattuglia delle Volanti della Polizia di Reggio Emilia, si mostravano entrambi nervosi e in difficoltà. Dai necessari controlli emergeva la presenza all’interno dell’auto di circa 35 grammi di presumibile sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Gli operatori delle Volanti procedevano quindi a perquisizione presso l’abitazione di uno dei due, un 20enne residente a Reggio Emilia, che consentiva di rinvenire ulteriori 5,38 grammi di sostanza stupefacente.

Al termine dei necessari accertamenti, il giovane, presunto reo, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 del DPR 309/1990 e contravvenzionato per guida senza patente al seguito.

Al fine di infrenare i reati connessi a diffusione e spaccio di sostanze stupefacenti, l’UPGSP prevede pattuglie straordinarie che effettuano vigilanza e controllo nelle zone più sensibili della città, in particolare, in zona Stazione Storica nelle ore serali e notturne.

Nell’ambito di questi servizi, nella serata di lunedì 27 marzo, una pattuglia procedeva al controllo di un’autovettura con a bordo a due giovani, un 23enne e un 20enne entrambi residenti a Reggio Emilia. Il 23enne veniva trovato in possesso di un barattolo di plastica contenente sostanza stupefacente di tipo marijuana per il peso netto di 1,075 grammi mentre il 20enne di un involucro di plastica contenente sostanza stupefacente, anche in questo caso di tipo marijuana per il peso lordo di 10,070 grammi. Ad entrambi veniva contestata la violazione amministrativa dell’art. 75 DPR 309/90, inoltre, al 23enne, che era alla guida del veicolo, veniva ritirata e trattenuta la patente di guida.