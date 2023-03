Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 29 marzo 2023

Nuvolosità variabile con ampie zone di sereno in pianura, mentre addensamenti più consistenti insisteranno sul crinale appenninico, dove in serata non si escludono deboli e irregolari piogge.

Temperature minime quasi stazionarie, comprese tra 3 e 6 gradi nelle aree urbane, qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna dove non si esclude la possibilità di locali gelate. Massime in lieve aumento, comprese tra 15 e 17 gradi. Venti deboli occidentali in pianura, moderati tendenti a disporsi da sud-ovest e a intensificarsi con raffiche sui rilievi, in attenuazione serale. Mare poco mosso.

(Arpae)