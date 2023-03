Modifiche della viabilità in alcune strade cittadine carpigiane

L’Amministrazione Comunale informa che, per motivi di varia natura, si rende necessario modificare temporaneamente la viabilità nelle seguenti strade e date:

• via De Amicis: restringimento carreggiata con presenza di movieri all’intersezione con le vie Fontana e Caduti del lavoro, divieto di sosta con rimozione davanti ai civici 4/b e 4/c dal fino al giovedì 30 marzo nella fascia oraria 8:00-18:00 (ordinanza n. 174 del 2023);

• via XX Settembre 1870 numeri civici 16 e18: divieto di transito sul marciapiede, restringimento carreggiata lato ovest fino a mercoledì 26 aprile dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (ordinanza 155 del 2023);

• via Cadamosto: da via Foscolo a via Lenin divieto di transito eccetto residenti, chiusura marciapiede dal civ. 18 al civ. 16, chiusura attraversamento pedonale davanti al n. civico 18, divieto di sosta con rimozione dall’intersezione vie Cadamosto-Foscolo al n. 16 di via Cadamosto il giorno 29 marzo dalle ore 07:30 alle ore 17:00 (ord. 163/2023);

• via Molinari: divieto di transito sulla pista ciclopedonale lato nord dal 7 al 16 aprile nella fascia oraria 08:00-18:00 per cantiere in movimento (ord. 148/2023);

• via Aldrovandi: divieto di transito a tutti i veicoli nel tratto tra via Matteotti e viale Carducci e doppio senso di marcia per residenti, mezzi per operazioni di carico-scarico, mezzi di emergenza, soccorso e polizia, con presenza di movieri venerdì 31 marzo dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (ord. 177/2023).