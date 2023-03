Modena: controlli dei Carabinieri nelle aree urbane degradate e presso stabili abbandonati

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito, nel Capoluogo, specifici servizi nelle aree più degradate e presso stabili abbandonati, finalizzati a prevenire e contrastare l’illegalità.

Nell’ambito di tali attività, nel corso del pomeriggio, un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile ha proceduto ad un controllo all’interno di un palazzo abbandonato ubicato nella periferia ovest della città, sorprendendovi all’interno un giovane.

Il ventitreenne, opportunamente perquisito, è stato trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e 24 grammi di hashish che teneva nascosti nella biancheia intima.

La persona è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sarà condotta, in giornata, davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

Il proprietario dell’immobile sarà invitato dalle competenti Autorità alla messa in sicurezza della struttura.