Importante vittoria per la Sasco Rotellistica Scandianese

Convincente vittoria per la Sasco Rotellistica Scandianese nel Campionato nazionale di serie A1 di hockey femminile a Forte dei Marmi, contro una delle dirette concorrenti per un posto al sole (tradotto, per evitare il Roller Matera in semifinale, che ad oggi sembra squadra insuperabile).

Presenti a seguire la squadra sia il presidente Gianluca Ganassi che il direttore sportivo Gilberto Leonardi, i quali a fine partita, hanno dimostrato tutta la loro soddisfazione per il risultato ottenuto.

Visibilmente contento anche il Mister Barbieri:-“finalmente ho visto la squadra giocare come piace a me, con un buon possesso palla che ci ha portato ad imprimere la giusta personalità sulla partita, qualità fondamentali per giocare con pazienza e pulizia di idee”-.

E sì! Francamente vista da fuori la Sasco non ha mai dato segni di difficoltà e pur non riuscendo a sbloccare il risultato nel primo tempo, si percepiva che stava preparandosi a sferrare il colpo vincente, che puntualmente è arrivato con un secco uno due proprio in apertura di ripresa.

Due gol pregevoli, il primo per costruzione e finalizzazione con la Montoni che trovatasi a tu per tu col portiere l’ha messa nel sette subito dopo il primo gancio e il secondo, altrettanto spettacolare, con un “alza e schiaccia” dell’Argentina Gimeno immediatamente in uscita dal retro della porta.

Uno-due micidiale che ha stordito l’ottimo Forte che comunque è stato autore di una buona prova.

Con il doppio vantaggio e ancora venti minuti di partita da giocare, la Sasco ha continuato a mettere in mostra tanta personalità, grazie anche alla prova magistrale in regia dell’altra Argentina Agustina Pinto, capace di dettare i tempi e di non portare mai fuori giri la squadra, mentre l’estremo difensore Greta Ganassi dava sicurezza alla difesa.

Importante anche l’apporto della Belmkhair particolarmente ispirata autrice di una prova di classe.

La Sasco controllava e a sprazzi si rendeva pericolosa verso la porta dell’estremo del Forte Masetti con la azzurrina ex di casa Anna Berti che rendeva la vita difficile alle avversarie, spingendo costantemente sui lati.

Ed è proprio l’azzurrina capitana under 17 che a pochi secondi dalla fine suggellava il risultato, con una pregevole deviazione aerea su passaggio alto di Gimeno, infilando la palla sul palo opposto rispetto a dove era piazzata l’estremo Toscano per il perentorio tre a zero finale.

Tre reti stupende, viene da dire anche un po’ inusuali nel panorama femminile, che proiettano la Sasco Rotellistica Scandianese al secondo posto in solitaria (con una partita in più) inseguita a tre lunghezze dal Valdagno e preceduta del Matera distanziato di tre punti.

Ora si potrà lavorare con più serenità per cercare di fare un ulteriore passo in avanti di avvicinamento a Valdagno e Matera, visto che l’ossatura che Barbieri sta preparando da inizio stagione sembra dare i primi, importanti, risultati.