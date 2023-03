Formigine: zebre e leoni ‘invadono’ gli spazi pediatrici di Villa Bianchi per incantare i piccoli pazienti

“Mamma è bellissimo, sembra di essere nella giungla”, “E’ pieno di animali, lo facciamo anche nella mia cameretta a casa?”, “Papà guarda quel leone, è gigante”. Sono solo alcune delle reazioni entusiaste ed emozionate dei bambini che in questi giorni si sono ritrovati trasportati in un’avventura ad occhi aperti alla Casa della Comunità ‘Villa Bianchi’ di Casinalbo (Formigine). In particolare, gli spazi degli ambulatori pediatrici si sono trasformati in una giungla coloratissima, con vegetazione e animali che strizzano l’occhio ai piccoli pazienti in attesa di una visita.

L’opera è stata realizzata dal ‘Team Enjoy’, da tempo in prima linea con iniziative e sorprese per rendere “più leggera” la permanenza dei più giovani nelle strutture sanitarie della provincia. Sempre nel Distretto ceramico, alcuni mesi fa il team, composto soprattutto da sanitari, ha colorato e abbellito con leoni, zebre ed elefanti anche la Pediatria della Casa della Comunità ‘Orizzonti di Salute’ di Sassuolo. A rendere possibile il lavoro di ‘Team Enjoy’ è stata una cittadina amica del gruppo, Federica, che ha donato le risorse necessarie a ricreare la giungla in collaborazione col Lions Club Formigine Avia Pervia Maranello.

Questa mattina, martedì 28 marzo, a Villa Bianchi si è tenuto un momento di ringraziamento al ‘Team Enjoy’: presenti la sindaca di Formigine, Maria Costi; la Direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo, Federica Ronchetti; una delegazione del ‘Team Enjoy’ capitanata dal presidente Nicola Ortugno e composta da Silvia Pini, che si è occupata dell’applicazione dei disegni, Davide Nostrini e Ivan Lineti, collaboratori del Team.

Con loro gli operatori sanitari della Casa della Comunità, impegnati tutti i giorni ad accogliere i piccoli pazienti.

“Abbellire i luoghi di cura, specialmente quelli dove vengono accolti i bambini, è fondamentale per alleggerire momenti che possono creare timori e disagio nei piccoli pazienti – dichiara la sindaca di Formigine, Maria Costi -. Ambienti più colorati e divertenti sono un grande aiuto anche per i genitori, che in questo modo hanno un ‘alleato’ in più nel fare accettare situazioni non sempre facili da spiegare. Ringrazio ‘Team Enjoy’ per l’impegno costante a favore della comunità e tutti i soggetti che hanno reso possibile questa splendida giungla”.

“Da anni ‘Team Enjoy’ si impegna incessantemente per intrattenere i bambini nelle strutture sanitarie e rendere più accoglienti gli ambienti di cura – afferma Federica Ronchetti, Direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo -. Colorare e rendere immersive visivamente le pediatrie del territorio può rivelarsi una ‘medicina’ capace di curare le paure dei bambini, a cui non è sempre facile spiegare il perché di una visita o di una vaccinazione. Ringrazio ancora una volta ‘Team Enjoy’ per questa grande attenzione e umanità”.

“Siamo felici di avere regalato a Villa Bianchi un altro dei nostri progetti che accoglieranno i bambini prima di una visita o di un esame – aggiunge il presidente di Team Enjoy, Nicola Ortugno -. Ringraziamo Federica per la sua donazione e i Lions Club Formigine Avia Pervia Maranello per la collaborazione. Si tratta di un altro bellissimo tassello che va ad aggiungersi al nostro ormai collaudato rapporto con l’Azienda USL di Modena. Questa collaborazione ci stimola alla continua ricerca di idee e progetti pediatrici per colorare il mondo dei più piccoli”.