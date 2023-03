Emilia-Romagna, una terra da raccontare. È dedicato ai vigneti storici ed eroici lo speciale sulla viticoltura in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna resistono alcuni vigneti antichi ed eroici, coltivazioni che richiedono attenzioni, ore di lavoro e molta fatica ma producono uve e vini molto interessanti.

A queste esperienze e ai viticoltori che se occupano è dedicato uno speciale approfondimento, curato dall’Agenzia di Informazione e comunicazione della Giunta regionale, che è online da oggi 28 marzo all’indirizzo https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/antichi-ed-eroici-vigneti

Il loro nome, evocativo e quasi poetico, lo si deve all’età, nel caso di quelli antichi, o al luogo in cui crescono: aree impervie, per piante e persone, dove la coltivazione è prevalentemente manuale e tradizionale.

Coltivare queste pendenze significa anche curare il paesaggio, disegnarlo e tutelarlo: è la cura dell’uomo che riduce il rischio di smottamenti ed erosioni. Inoltre, l’agricoltura in questi luoghi consente di mantenere un legame con il territorio riducendo il rischio di spopolamento come accade in tante aree montane.

Sul portale della Regione le interviste ad Alan Caselli dell’azienda Ca’ Vecia la cui famiglia conduce il vigneto da 4 generazioni, e ad Enrico Loschi dell’omonima cantina e vigna sulle colline piacentine.