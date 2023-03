A Fiorano lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale

Il Comune di Fiorano Modenese ha stanziato 150.000 euro per i lavori che riguardano la segnaletica orizzontale e verticale e i sistemi di ritenuta della rete stradale (guard-rail).

Grazie al bel tempo che ha accompagnato questi primi mesi dell’anno, gli interventi di rifacimento ed integrazione della segnaletica sono già iniziati su tutto il territorio comunale, partendo dalle situazioni più critiche, prendendo anche in considerazione le segnalazioni pervenute dai cittadini tramite il sistema Rilfedeur, segnalazioni che man mano si andranno a risolvere.

“I lavori di ripristino della segnaletica verticale e rifacimento segnaletica orizzontale per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale, proseguono regolarmente – afferma Monica Lusetti, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiorano Modenese – Alcuni interventi sono stati concordati direttamente con i residenti. Inoltre sono stati ripristinati gli stalli in alcuni parcheggi, dove gli ultimi lavori risalgono a diversi anni fa, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, siamo riusciti a programmare gli interventi e a realizzarli. Per questo è fondamentale la collaborazione tra cittadinanza e amministrazione.”

Tra gli interventi infatti ci sono anche progetti specifici di riorganizzazione della sede stradale, finalizzati ad individuare percorsi pedonali e a regolarizzare i posti auto, nelle zone di parcheggio selvaggio e disfunzionali. Questi progetti sono nati per risolvere criticità emerse nel tempo e sono stati condivisi con i residenti interessati.