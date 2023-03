Tommy Emmanuel al Duse di Bologna mercoledì 29 marzo (special guest Mike Dawes)

Ultime poltrone disponibili per assistere, mercoledì 29 marzo alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna, al live di Tommy Emmanuel, lo strepitoso chitarrista australiano impegnato nel suo Italian Tour 2023. In apertura del concerto si esibirà il giovane virtuoso britannico della chitarra acustica Mike Dawes, con il quale Tommy Emmanuel incrocia la sua sei corde nell’ultimo album ‘Accomplice series Vol. 3’, uscito a settembre.

Ritenuto il massimo esponente della chitarra acustica a livello mondiale, Tommy Emmanuel ha ridisegnato e sconvolto uno stile chitarristico che, proprio grazie alle sue straordinarie performance live, ha appassionato negli anni non solo i musicisti, ma anche il grande pubblico. Dopo i ripetuti sold out delle scorse stagioni, Emmanuel torna al Duse portando sul palco il suo talento unico unito a un impatto scenico ed emozionale che trascende il virtuosismo puramente tecnico e sfocia in un’energia che travolgerà il pubblico.

In tour con la band di famiglia in Australia già all’età di sei anni, Emmanuel ha raggiunto una serie di traguardi da record. A 44 anni è uno dei cinque artisti mai nominati CPG (Certified Guitar Player) dal suo idolo e icona della musica Chet Atkins. Tra i riconoscimenti anche due nomination ai Grammy Award e la vittoria di due ARIA Awards (equivalente australiano dei Grammy). L’artista è stato anche insignito della medaglia dell’Order of Australia per i riconoscimenti conseguiti nella musica e nello spettacolo e per il suo contributo nel sociale come sostenitore di ‘Kids Under Cover’, associazione che si occupa di costruire case e scuole per i giovani senzatetto.

Biglietti da 41 a 52,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo – On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone