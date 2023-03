Successo di pubblico a Castelfranco Emilia per le iniziative del fine settimana

Un grande successo di pubblico per gli eventi del fine settimana appena trascorso a Castelfranco Emilia, che hanno visto tra l’inaugurazione di sabato del Teatro Dadà e l’intitolazione del Foyer a Maurizio Baroni, cittadino di Castelfranco Emilia recentemente scomparso e noto collezionista di manifesti cinematografici, la partecipazione di oltre 600 cittadine e cittadini.

Nel pomeriggio di sabato il momento inaugurale ha visto il taglio del nastro e una serie di interventi istituzionali, a partire da quelli del Sindaco Giovanni Gargano e dell’assessore alla Cultura Leonardo Pastore, seguiti da quelli del Presidente della Fondazione di Modena, Paolo Cavicchioli, del Presidente di ERT, Giuliano Barbolini e dell’assessore alla Cultura della Regione Emilia Romagna, Mauro Felicori. A seguire è andato in scena lo spettacolo a ingresso libero Anime leggere della compagnia ucraina di mimo Dekru, un pluripremiato quartetto che ha divertito e commosso spettatori di tutto il mondo, compresi i giurati di Ucraina’s got talent e Tu sì que vales Italia.

“Finalmente il Teatro Dadà è tornato a disposizione della nostra comunità. Già dalle prossime settimane ospiterà tante iniziative delle associazioni del territorio, oltre agli spettacoli dedicati alle scuole di Castelfranco Emilia e ad un paio di appuntamenti che abbiamo pensato di organizzare per le bambine e i bambini e le loro famiglie grazie al fondamentale contributo di ERT – Emilia Romagna Teatro. Il successo del weekend di inaugurazione ha testimoniato la grande attesa della nostra comunità che aspettava da tempo di poter riprovare le emozioni che solo uno spettacolo o un concerto possono dare” – ha dichiarato l’Assessore Leonardo Pastore.

La domenica pomeriggio si è tenuta invece l’intitolazione del Foyer al castelfranchese Maurizio Baroni, collezionista molto conosciuto e stimato che nel tempo ha accumulato un patrimonio di 25.000 locandine, spartiti, biglietti, dischi e foto-buste di pellicole quasi tutti donati nel 2012 alla Cineteca di Bologna. Presente all’evento anche Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna. A seguire alle ore 18.00 l’Orchestra della Filarmonica Arturo Toscanini ha eseguito un concerto con proiezioni video dedicato a Ennio Morricone.

“Maurizio Baroni è stata una delle figure più iconiche di Castelfranco Emilia per la sua creatività e fantasia, che in vita ha avuto due grandi amori: il mondo del cinema e il suo paese; per questo motivo abbiamo voluto rendere il suo ricordo eterno e indelebile intitolandogli il foyer del rinnovato Teatro Dadà” ha concluso il Sindaco Giovanni Gargano.