Reggio Emilia: giovane trovato con oltre un etto di hashish e mille euro in contanti

Ieri pomeriggio, una pattuglia delle Volanti della Questura di Reggio Emilia ha fermato e identificato un 27enne trovandolo in possesso di 33,0 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 160 € in contanti, un coltello e due telefoni cellulari.

Gli operatori delle Volanti procedevano quindi ad una perquisizione domiciliare presso la residenza del giovane che consentiva di rinvenire ulteriore panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 99,4 grammi oltre a 880 € in contanti riposti in due portafogli. In casa venivano rinvenuti altri 6 telefoni.

Al termine dei necessari adempimenti, il 27enne, presunto autore del reato, con un solo precedente di polizia relativo all’uso personale di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente previsto dall’art. 73 DPR 309/1990.

Condotto al giudizio direttissimo, il ragazzo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma da parte dell’Autorità Giudiziaria.