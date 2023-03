Novellara, il Nucleo di Assistenza Territoriale si trasferisce alla Casa della Comunità

Novellara, mercoledì 29 marzo il Nucleo di Assistenza Territoriale (NAT) attivato per rispondere ai bisogni di salute dei pazienti del dottor Corrado Bacchi, sarà trasferito alla Casa della Comunità (ex Casa della Salute) di Novellara, in via della Costituzione, 12 – al primo piano, stanza 1.110. Sarà quindi chiuso l’Ambulatorio collocato in via Alessandro Manzoni, 20.

Nulla varierà in termini di organizzazione del servizio, per cui gli utenti continueranno a chiamare il numero 0522 339333 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13, per richiedere ricette, certificati e visite. Queste ultime saranno effettuate nei nuovi spazi messi a disposizione alla Casa della Comunità, sede, tra le altre cose, dei poliambulatori specialistici, del punto prelievi e dello sportello CUP/SAUB.