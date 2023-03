Modena: quattro furti in pochi mesi, Confesercenti area città: “Non si può continuare così”

Una situazione che per Confesercenti Area Città di Modena preoccupa e che necessita di un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine, sia di giorno ma soprattutto di notte.

“Pochi giorni fa siamo intervenuti per chiedere maggiori controlli e oggi torniamo a farlo, visto il furto avvenuto anche questo weekend, dopo quello della settimana scorsa, sempre ai danni del locale di Piazza Roma. Chiediamo nuovamente che vengano intensificati – commenta Mauro Salvatori, Presidente Confesercenti Area Città di Modena – i controlli da parte delle forze dell’ordine perché a rimetterci, ancora una volta, sono le attività del centro che, invece, devono poter lavorare in sicurezza e senza la paura di essere rapinati o subire dei furti come quello avvenuto la scorsa notte”.

“Sappiamo che le forze dell’ordine svolgono quotidianamente il loro lavoro ma occorre un maggior presidio del territorio, specialmente nelle ore notturne per garantire la sicurezza delle tante attività del centro storico, della città e della provincia” conclude Salvatori.