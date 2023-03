L’editoria per ragazzi al BLA

Mercoledì 29 marzo, alle ore 17,30, presso la bibblioteca di Fiorano Modenese, la giornalista Monica Tappa modera un incontro fra case editrici. Saranno presenti tre editori: Maria Teresa Panini per Franco Cosimo Panini Editore, Yuri Garrett per Caissa Italia e, da remoto, Sara Saorin per Camelozampa.

“Dove va l’editoria per ragazzi” è il titolo del nuovo appuntamento di “Leggere&Crescere”, la rassegna sulla letteratura per giovani e giovanissimi raccontata agli adulti.

Al centro dell’incontro notizie sugli autori, su come nasce un libro per ragazzi, le nuove uscite e le tendenze 2023 e il rapporto fra case editrici e scuola. poi, spazio alle domande del pubblico.

Leggere&Crescere prosegue martedì 4 aprile alle 18,30 con “Young Adult, un ponte letterario fra generazioni”, un incontro a cura di Sara Pini dell’Università di Bologna.

Tutti gli incontri, organizzati dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con l’Associazione Lumen, si svolgono al BLA, biblioteca ludoteca e archivio, in via Silvio Pellico 9-11. L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni tel. 0536 833403 o mail biblioteca@fiorano.it