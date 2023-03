Iscrizioni Nidi d’infanzia di Fiorano per l’anno 2023-2024

Si comunica che da lunedì 17 aprile apriranno le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia del Comune di Fiorano Modenese per l’anno educativo 2023-24. Come si sa, il Nido d’Infanzia è un servizio educativo offerto a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

I genitori dei piccoli nati tra il 2021 e oggi – così come i genitori dei bimbi in arrivo lungo l’anno in corso, la cui nascita è prevista prima del 30 giugno 2023 – possono presentare domanda di iscrizione entro il 17 maggio. Per chi naserà dopo il 30 giugno sarà possibile presentare domanda tardivamente, quindi oltre il 17 maggio. Si ricorda che per poter frequentare è necessario assolvere agli obblighi vaccinali previsti dalla legge.

Per l’anno educativo 2023-24, i nidi saranno aperti dal 1° settembre 2023 al 28 giugno 2024, dal lunedì al venerdì. L’ambientamento dei nuovi iscritti avverrà a piccoli gruppi, graduando i tempi di permanenza, e con la presenza di un genitore. Due le modalità di frequenza: full time, ossia dalle 8.00 alle 16.30; e part time, dalle 8.00 alle 13.00 sempre fino a venerdì. Se entrambi i genitori sono occupati in attività lavorativa, è possibile anticipare l’entrata alle 7.30 e posticipare l’uscita alle 13.30 (part time) o dopo le 16.30 (full time).

La retta a carico dell’utente è proporzionale alla sua condizione economica, definita dall’ISEE 2023. La tariffa mensile varia da un minimo di 60 euro a un massimo di 286 euro (part time) 430 euro (full time). Inoltre, è possibile richiedere il prolungamento orario fino alle 18.30 al costo aggiuntivo di 34 euro mensili.

In ultimo invitiamo i genitori a partecipare agli Open Day in cui saranno presentati gli istituti disponibili. I nidi comunali La Tana del Tasso (situata in via Messori, 5) e La Collina dello Scoiattolo (P.zza XVI marzo 1978) vi aspettano sabato 15 aprile; mentre il nido privato convenzionato Concorde – Don A. Mussini nella giornata di venerdì 14 aprile. Per informazioni si prega di contattare il Servizio Scuola del Comune tramite l’indirizzo email scuola@fiorano.it o tramite il numero di telefono 0536/833407.