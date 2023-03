Grande successo per la prima finale del Festival della Comicità Italiana nella nuova edizione di Riccardo Benini e Gabriele Cirilli

Riparte e si conferma o meglio si migliora ancora, la creatura di Riccardo Benini ovvero il Festival della Comicità Italiana che per questa edizione vede alla direzione artistica al fianco dello stesso Benini, nientemeno che Gabriele Cirilli, cabarettista e attore notissimo grazie anche alle sue fortunate apparizioni televisive.

Si ride un sacco nel corso delle due ore piene di spettacolo, ritmi perfetti e cuciti assieme da una conduzione esemplare dell’ormai espertissimo Benini. Livello altissimo degli artisti che si sono alternati sulla scena per questa prima serata, tanto da mettere seriamente in crisi la giuria (della quale mi onoro di fare parte) nell’esprimere l’inevitabile preferenza con i propri voti. Provenienti dalle più diverse regioni italiane e con età e numero di anni di esperienza differenti tra loro, i primi sei artisti che si sono esibiti sabato scorso allo Spira Mirabilis di Formigine, hanno mostrato al pubblico due cose. La prima è certamente il gran fiuto della direzione artistica nello “scovare” talenti e la seconda lo stato decisamente alto di salute di cui gode il cabaret “emergente” italiano.

Tutti e sei e nessuno escluso sono stati capaci di strappare sorrisi e applausi a un pubblico entusiasta e divertito, ma come in ogni “gara” solo tre su sei hanno strappato il biglietto per la finalissima di Modena. Cristian Cappellone, fenomenale imitatore, Andrea Vicari unico artista emiliano in gara sabato e la più giovane di tutti, Nicole Soffritti, 19 anni da Milano sono i tre nomi che rivedremo dunque l’ultima sera allo Storchi.

Un applauso ancora anche agli altre tre partecipanti ovvero Nicola Pesaresi, Stefano Russo e Marco Sforzi. Come se il talento di questi sei non bastasse a giustificare il costo del biglietto che definirei un ottimo piccolo investimento per una serata di assoluto divertimento, sul palcoscenico anche la comicità straripante di Andrea Kratos Casoni, Gian Piero Sterpi e Alessia De pasquale. C’è spazio anche per la musica (rigorosamente live) in queste serate ed è affidata alla giovane e talentuosa esibizione di Alberto Conti (ne sentirete parlare).

L’appuntamento per la seconda finale e per sabato prossimo 1 Aprile al teatro Fabbri di Vignola, sempre dalle ore 21. Nonostante la data credetemi si riderà tanto e non sarà uno scherzo.

(Claudio Corrado)