Finanza e Dogane sequestrano al Marconi di Bologna stupefacenti e farmaci illegali

Prosegue, senza soluzione di continuità, l’attività di contrasto ai traffici illeciti, operata dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dai funzionari doganali presso l’aeroporto G. Marconi di Bologna.

Nei giorni scorsi, gli operanti hanno sottoposto ad ispezione doganale i bagagli di un passeggero di nazionalità nigeriana, in arrivo dal Paese di origine via Casablanca, e vi hanno rinvenuto oltre 700 farmaci illegali, occultati tra gli effetti personali. Questi ultimi sono stati sequestrati dagli operanti, perché importati senza le prescritte autorizzazioni ministeriali, in violazione al D.Lgs. 204/2015 e al D.Lgs. 219/2006.

Durante il controllo, inoltre, i militari della Guardia di Finanza hanno rilevato la mancata corrispondenza nominativa tra alcune confezioni di medicinali e i blister di pastiglie contenuti all’interno delle stesse. Le capsule, in numero pari a un centinaio, sottoposte a test antidroga, sono risultate positive ai principi attivi del metadone e della morfina.

Alla luce di ciò, il viaggiatore è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per importazione illegale di farmaci e per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, di lieve entità.