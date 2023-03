Cinema, il Leone d’oro alla carriera per la regista emiliana Liliana Cavani: la soddisfazione del presidente Bonaccini e dell’assessore Felicori

“Il Leone d’oro alla carriera per Liliana Cavani è il giusto riconoscimento nei confronti di un’artista del nostro territorio che continua a rendere il cinema, italiano e mondiale, ricco di interessanti spunti di riflessione sull’animo umano”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini e l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, esprimono soddisfazione per il Leone d’oro alla carriera alla regista Liliana Cavani, nata a Carpi, in provincia di Modena, novanta anni fa.

Il premio le sarà consegnato nel corso dell’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

“Una regista che in tutti i suoi film ha sempre colto le profonde contraddizioni del mondo che ci circonda e dei suoi abitanti, esseri erranti in cerca di risposte- sottolineano il presidente Bonaccini e l’assessore Felicori-. Siamo orgogliosi di quest’importante premio. Un riconoscimento dello straordinario lavoro, tanti tasselli di un mosaico che, dapprima con gli importanti documentari degli anni ’60 e poi con pietre miliari che hanno fatto la storia del cinema, continuano a tracciare un punto di riferimento per le nuove generazioni di cineasti chiamati ora a dare vigore alla settima arte”.