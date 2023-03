Investita nella notte a Medicina, muore donna di 35 anni

Una donna di 35 anni è stata investita e uccisa nella notte sulla strada provinciale 253 – San Vitale ovest, nel territorio di Medicina. Pare che la donna si trovasse al centro della carreggiata quando è stata travolta da un’autovettura che non ha potuto evitare l’impatto. Erano circa le 23:30 quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto: purtroppo per le non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso per capire la dinamica.