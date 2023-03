Sorpreso alla guida con un tasso alcolemico molto elevato. Denunciato

Nella decorsa nottata i Carabinieri della Stazione di Modena San Damaso, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, teso alla prevenzione dei comportamenti di guida pericolosi per la sicurezza degli utenti della strada, hanno fermato il conducente di un’autovettura, apparso da subito in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto ad accertamenti con etilometro è risultato positivo con un tasso alcolico 4 volte superiore il limite consentito.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza alcolica e la patente di guida è stata ritirata ed inviata alla Prefettura per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.

I controlli su strada dei Carabinieri continueranno, soprattutto nei fine settimana, al fine di sensibilizzare i conducenti, soprattutto i più giovani, sulle gravi conseguenze, a volte anche fatali, che può comportare una condotta di guida pericolosa ed irresponsabile.