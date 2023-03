Politiche giovanili. Oggi a Marzabotto la tappa conclusiva di Youz

Oltre 3.400 ragazze e ragazzi coinvolti, 580mila persone raggiunte online, 29 progetti finanziati con 644mila euro: dalla scuola per la cura del territorio ad iniziative per la legalità, dalla creazione di festival artistici e spazi letterari e teatrali, alla promozione della parità di genere, dalla creazione di nuovi spazi giovanili al contrasto all’abbandono scolastico, fino ad attività ambientali.

Sono solo alcuni numeri e azioni di Youz, il forum dei giovani dell’Emilia-Romagna voluto e realizzato dalla Regione, presentati oggi in occasione della tappa conclusiva al Teatro comunale di Marzabotto (Bologna) dall’assessore regionale alle Politiche giovanili, Igor Taruffi, insieme alla sindaca Valentina Cuppi.

Una giornata per capire quanto è stato fatto finora con il percorso di dialogo e confronto tra le nuove generazioni e le istituzioni rappresentato dal forum, ma anche per guardare alla prossima edizione, forti della grande partecipazione e dei risultati ottenuti attraverso le esperienze di Carovana Youz – che ha fatto 18 tappe in tutto il territorio regionale dando ascolto e voce a 3.406 ragazzi e ragazze provenienti da 170 Comuni – e Youz Officina, il bando regionale riservato ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti o domiciliati in Emilia-Romagna che ha finanziato con 644mila euro 29 progetti nati dal primo forum Youz 2021. Guadando già oltre, perché sono in arrivo ulteriori risorse del Fondo nazionale politiche giovanili che permetteranno di sostenere altri progetti in graduatoria.

“Il bilancio di questo percorso – ha commentato l’assessore Taruffi – è molto positivo: c’è stata grande partecipazione, sono nate tante idee e sono stati realizzati e finanziati numerosi progetti che vedono le ragazze e i ragazzi come veri protagonisti. É un modello innovativo, capace di coniugare consultazione pubblica, coinvolgimento territoriale e progettazione, sempre partendo dai giovani a cui abbiamo dato voce e ascolto, spazi e luoghi in cui fare proposte e realizzarle. L’obiettivo, quello di riscrivere insieme le future politiche regionali, è stato raggiunto: adesso continuiamo su questa strada guardando già alla prossima edizione, che sarà dedicata alle aree decentrate, con una decina di tappe“.

Nella giornata è stato fatto anche il punto sulle attività regionali che saranno portate avanti e rafforzate, a partire da YoungERcard, la carta di cittadinanza attiva che promuove la partecipazione a progetti di volontariato, premia l’impegno dei giovani nei confronti della comunità e consente di usufruire di sconti e agevolazioni in tutto il territorio regionale: riservata ai giovani dai 14 ai 29 anni, conta 77.755 iscritti, con 88 progetti attivi, 1.694 convenzioni attive, 218 punti di distribuzione e 192 operatori accreditati. Previsto anche il rafforzamento dell’Osservatorio Giovani della Regione, strumento per la conoscenza della condizione giovanile rivolto principalmente a policy maker e stakeholder, con le sue attività di monitoraggio dati, predisposizione report su specifici temi di importanza strategica, raccolta di informazioni che riguardano l’universo giovanile: il tutto per avere una mappatura dinamica della dimensione giovanile regionale, così da orientare strategicamente la pianificazione delle politiche rivolte alle ragazze e ai ragazzi emiliano-romagnoli.

Youz 2022

Carovana Youz ha visto per ognuna delle 18 tappe due laboratori incentrati sulla discussione del Documento regionale sulle linee di indirizzo e di azione per le nuove generazioni-triennio 2022-2024: uno dedicato al confronto sulle ricadute concrete delle politiche giovanili regionali, e uno co-progettato in base alle esigenze specifiche delle 180 realtà giovanili coinvolte.

Le proposte emerse durante i laboratori sono state discusse con le istituzioni regionali e locali presenti agli incontri, e da questo confronto sono scaturite 48 proposte, di cui la Giunta regionale si è impegnata a tenere conto nel Documento sulle linee di indirizzo che sarà presentato in Assemblea legislativa. Si va dalla mobilità sostenibile all’educazione green, dal benessere psicologico giovanile, alla formazione e orientamento al lavoro, per arrivare ai servizi di informazione e di aggregazione giovanile.

Con Youz Officina 2022 sono stati finanziati finora dalla Giunta 29 progetti, con un sostegno fino a 25mila euro ciascuno, da realizzare entro il 2023. Molteplici le aree di intervento su cui spaziano: attività culturali, sociali e sportive; attività formative ed educative; ambiente, economia circolare, transizione ecologica e digitale; lavoro e autoimprenditorialità; prevenzione e contrasto alle discriminazioni, all’illegalità, agli stereotipi di genere e al bullismo; promozione del benessere psicologico e relazionale.

I finanziamenti hanno riguardato tutte le province: 3 progetti Piacenza, 4 Parma, 3 Reggio-Emilia, 5 Modena, 7 Bologna, 2 Ferrara, 1 Ravenna, 1 Forlì-Cesena e 3 Rimini. 9 progetti sono stati presentati da associazioni giovanili, 11 da gruppi informali e 9 da gruppi informali in collaborazione con associazioni.