Fontecchio da record, 26 punti nel ko di Utah coi Bucks

ROMA (ITALPRESS) – Un Simone Fontecchio in grande spolvero non basta a Utah per frenare Milwaukee nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Inserito nel quintetto titolare per la terza volta da coach Hardy, la 27enne ala piccola pescarese ripaga la fiducia con una grande prestazione, corredata da 26 punti (e 2 rimbalzi) in 26 minuti complessivi di impiego. Un bottino importante che però non riesce ad arginare l’impatto dei Bucks, che violano il parquet della Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City, superando i Jazz per 144-116. L’azzurro, top-scorer dell’incontro di fronte a oltre 18mila spettatori, ritocca così il primato personale in termini di score stabilito a Miami (23 punti) nemmeno due settimane fa. L’assenza di Lauri Markkanen lascia dunque più spazio all’abruzzese, che tira con percentuali lusinghiere dal campo (9/16) e dall’arco (4/7), con un 4/4 dalla lunetta. Davvero niente male per Fontecchio, che per una notte si mette alle spalle Allen (25 punti) e il ‘bomber’ greco Antetokounmpo (24). Affermazione interna per i Golden State Warriors, che si impongono sui Philadelphia 76ers per 120-112 sebbene Embiid, tra gli ospiti, infili la bellezza di 46 punti contro i 33 di Poole e i 29 di Curry. Terzo stop consecutivo per i Dallas Mavericks, messi al tappeto sul campo amico per 117-109 da Houston Rockets. Ai texani servono a poco i 34 punti del solito Doncic, che non riesce ad invertire il trend negativo dei suoi. Vittoria interna per i Los Angeles Lakers, che mettono al tappeto per 116-111 Oklahoma City Thunder: a trascinare il quintetto californiano ci pensa Davis, il più prolifico del match con 37 punti all’attivo. Netto successo esterno per i Chicago Bulls, che espugnano per 124-96 l’impianto dei Portland Trail Blazers con 33 punti di LaVine. Altri risultati: Boston Celtics-Indiana Pacers 120-95; Washington Wizards-San Antonio Spurs 136-124; Toronto Raptors-Detroit Pistons 118-97; Memphis Grizzlies-Houston Rockets 151-114; Sacramento Kings-Phoenix Suns 135-127.

