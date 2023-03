Be Inspired: Spring Open House

Una lunga storia, la nostra, di artisti e designers specializzati nella realizzazione di progettazioni grafiche applicate al mondo delle superfici ceramiche.

Quartieri generali Italia e Spagna, ma siamo orgogliosi di presentarci come un’azienda dinamica, riconosciuta a livello internazionale.

Contiamo sedi in tutto il mondo: dall’Europa, alla Cina, India, Brasile e Iran e marchiamo una forte presenza in più di cinquanta paesi.

Il valore aggiunto di Stylgraph si racchiude nella capacità di forgiare da zero proposte

innovative e stimoli creativi che rispondano alle più diverse richieste, attingendo a

spunti provenienti da contesti differenti con l’obiettivo di raggiungere una rappresentazione sempre più originale delle collezioni che sviluppiamo.

Con il nuovo open house di Primavera – “Be Inspired” – vogliamo raccontarvi di dettagli, colori, suggestioni, textures ed effetti materici che si propongono come soluzioni ricercate in grado di fornire prodotti contemporanei che sfociano in uno scenario unitario del progetto.

Dal generale al particolare: ci piace immaginare e stupire creando un filo conduttore, giocando con colori, tematiche, pattern e matching tra i diversi materiali.

Il nuovo meeting vuole letteralmente “essere di ispirazione”, da qui il nome di presentazione “_inspired”.

Stylgraph, un’eccellenza marchiata made in Italy, che ci contraddistingue e ci permette di continuare a fare design a livello internazionale, da 40 anni a questa parte.