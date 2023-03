Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 25 marzo 2023

Sereno o poco nuvoloso in pianura con locali addensamenti in area appenninica associati a scarsa possibilità di isolati piovaschi. Temperature minime in aumento, comprese tra 9 e 12 gradi; massime stazionarie con valori tra 18 e 21 gradi.

Venti deboli-moderati ancora da sud-ovest nelle ore notturne e fino al primo mattino con residui rinforzi anche di forte intensità sui rilievi centro-orientali. Nel proseguo della giornata la ventilazione tenderà a disporsi da ovest, nord-ovest con locali rinforzi per poi dalle ore serali nuovamente assumere una componente da sud-ovest. Mare poco mosso.

(Arpae)