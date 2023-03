Gruppo San Donato, arrivate in Italia le prime infermiere tunisine

MILANO (ITALPRESS) – Sono arrivate in Italia le prime infermiere tunisine del gruppo delle 76 che copriranno i posti ospedalieri messi a disposizione dal GSD (Gruppo San Donato) a sostegno dell’iniziativa realizzata con la collaborazione dei Ministeri degli Esteri e dell’Interno italiani. “Occorre incoraggiare la cooperazione bilaterale nella formazione sanitaria e l’arrivo di questi infermieri dalla Tunisia segnerà l’inizio di una cooperazione che vedrà gli infermieri essere formati nella lingua e cultura italiana per portare valore aggiunto sia in Italia che nel loro Paese – ha dichiarato il presidente di GKSD, Kamel Ghribi, che di questa iniziativa è stato promotore -. Si tratta anche di una risposta legale e lungimirante alla sfida migratoria che è una grande questione sia per l’Italia che per la Tunisia. E’ la prova che i flussi di emigrazione legale possono funzionare. Ringrazio tutte le articolazioni del Governo italiano che hanno contribuito a realizzare il progetto”.

