Castelnovo Monti, in occasione della Giornata per la promozione della lettura si chiedono consigli agli studenti

Il Comune di Castelnovo Monti, in occasione della Giornata nazionale per la promozione della lettura, che in tutta Italia si celebra il 24 marzo, ha lanciato un’iniziativa che punta al coinvolgimento delle scuole, per ricevere dalle ragazze e dai ragazzi richieste specifiche che serviranno per arricchire il patrimonio librario della Biblioteca “Raffaele Crovi”.

La Giornata nazionale è stata istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2009 per sensibilizzare tutti i cittadini, e in particolar modo le nuove generazioni, sull’importanza della lettura.

Il Comune di Castelnovo in questi giorni ha distribuito una lettera alle scuole in cui “a tutti gli studenti di segnalare presso la Biblioteca Crovi il titolo di un libro, di un fumetto, di una rivista, che desidererebbe trovare a disposizione per il prestito”. La Biblioteca, valutate le proposte, potrà farsi carico di acquistare i titoli suggeriti per inserirli nel proprio catalogo.

“La lettura è un pilastro fondamentale della crescita culturale e personale di ogni giovane – spiega Erica Spadaccini, consigliera comunale e Presidente della commissione comunale scuola e cultura – e ovviamente offrire loro occasioni di lettura che non siano solo quelle “imposte” per motivi di studio, ma sulla base delle loro preferenze e inclinazioni, crediamo possa essere un modo importante per stimolarli. L’educazione al senso critico e alla bellezza parte anche dal mettersi in ascolto. E questa volta ad imparare e ad ascoltare i primi siamo noi. Ricevendo quelli che sono i desideri dei nostri ragazzi, dai 3 ai 18 anni”.