Sabato allo Spira Mirabilis prima Finale del Festival della Comicità Italiana 2023

Sabato 25 marzo alle ore 21:00 all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine parte ufficialmente il Festival della Comicità Italiana 2023 con la prima Finale che vedrà sul palco anche la presenza di Gabriele Cirilli co-direttore artistico della kermesse.

Le altre due serate finali si terranno:

sabato 1 Aprile alle ore 21:00 al Teatro Fabbri di Vignola

sabato 15 Aprile alle ore 21:00 al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia

E’ la prima volta che il Comune di Castelfranco Emilia ospita il Festival, nel Teatro Dadà, recentemente rinnovato.

A Formigine sabato i 6 Campioni della Comicità che si contenderanno un posto per la Finalissima sono:

Christian Cappellone imitatore, già Premio Radio al Festival Cabaret Emergente 2016

Nicola Pesaresi ventriloquo, da Tu Sì Que Vales

Stefano Russo attore comico napoletano, da Un Posto al Sole

Marco Sforzi il Comico assicuratore, da Italia’s Got Talent

Nicole Soffritti giovanissima monologhista con i testi di Teo Guadalupi

Andrea Vicari unico comico emiliano in gara

Ospiti della serata, oltre a Gabriele Cirilli, saranno sul palco: il Duo comico Gian Piero Sterpi & Alessia De Pasquale, Andrea Casoni e il giovane cantautore Alberto Conti che presenterà in anteprima un suo brano inedito. Presenta Riccardo Benini

I biglietti costano soltanto 15 euro e sono in vendita su DO IT YOURSELF https://www.diyticket.it/events/teatro/10484/1a-finale-festival-comicita-italiana-2023 o chiamando il numero telefonico 3337984821

A Vignola sabato 1 aprile vedremo in gara i Comici: Francesco Damiano da Zelig, Massimo De Rosa da Colorado, il Duo al femminile Le Vipere, Urbano Moffa da Rai Due, il Duo di Magia Comica The Hats e Tiberio, il Comico rumeno. Per questo evento è stata indetta una Conferenza Stampa speciale che si terrà venerdì 17 marzo alle ore 10:00 presso la Sala consiliare del Municipio di Vignola.

A Castelfranco Emilia sabato 15 aprile: Chiara Anicito la “Cammela” che spopola sul web, Piero Bagnardi della Factory di Gabriele Cirilli, Daniela Carta monologhista, Alex De Santis da Colorado Cafè, Loredana Scalia Comica siciliana e Luca Vagnoni della Factory di Gabriele Cirilli.

Soltanto 9 Comici su 18 si qualificheranno per la Finalissima del Festival che si terrà giovedì 11 maggio al Teatro Storchi di Modena.