Pattinaggio Artistico, a Reggio Emilia torna il Campionato Italiano Gruppi Spettacolo e Sincronizzato

L’evento, organizzato dall’Asd Skating Albinea, va in scena al Pala Bigi di via Guasco, con la presenza di oltre 200 gruppi suddivisi in quattro giorni di gare. Si inizia oggi giovedì 23 marzo alle 16.15, con la gara Quartetti Divisione Nazionale. Si prosegue alle 19.00 con gli Small Sincro e alle 19.55 con i Piccoli Gruppi Div. Naz. La giornata si concluderà con le premiazioni delle tre categorie. Venerdì 24 marzo sarà la volta dei Quartetti Cadetti (dalle 15 alle 18.25). A seguire le gare dei Gruppi Junior (dalle 18.45 alle 21.45).

L’evento entra nel clou nel fine settimana, quando a scendere in pista saranno le categorie Junior e Senior. Sabato 25 marzo, dalle 14.00 alle 17.00, in pista i Quartetti Junior. A seguire la gara del Sincronizzato Junior e quella dei Piccoli Gruppi. L’ultima giornata è quella di domenica 26 marzo. A partire dalle 13.00 troveranno spazio i Quartetti Senior, la gara del Sincronizzato Senior e la sfida più suggestiva, quella tra i Grandi Gruppi. Chiuderanno i Campionati Italiani le premiazioni della giornata.

Ad animare la festa post premiazioni due eventi. Sabato 25 l’esibizione del Quartetto Flegreo, i musicisti scelti da Leo Gassman ed Edoardo Bennato per la serata cover dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Domenica 26 sarà la volta del dj set di Andrea Mazzali, braccio destro del disc jockey locale Benny Benassi. Un’occasione per vivere appieno il pattinaggio a rotelle e stare insieme grazie allo sport.

“La prima volta che abbiamo ospitato questa competizione tricolore era il 2005 – racconta il presidente del comitato organizzatore, Gianluca Silingardi – Poi ci sono stati due Campionati Europei nel 2009 e nel 2019, di pattinaggio spettacolo e sincronizzato. Ci attendiamo, come di consueto, una grande presenza di pubblico, si stima tra le 2500 e le 3000 persone. Per questo abbiamo pensato di organizzare, al termine delle premiazioni del weekend, due momenti di musica e di festa. Il Palasport stesso è strutturato e allestito come una sorta di teatro, con poltrone numerate e biglietti a disposizione su VivaTicket”.

Le gare saranno trasmesse in diretta su: https://fisrtv.it/griglia

Info su: www.italiani2023.it

PROGRAMMA

Giovedì 23 marzo

ore 08:00 11:23 Prova pista Quartetti Div. Naz.

ore 09:30 Sorteggio ordine di entrata Quartetti Div. Naz.

ore11:23 12:03 Prova pista Small Sincro

ore 11:30 Sorteggio ordine di entrata Small Sincro

ore 12:03 15:39 Prova pista Piccoli Gruppi Div. Naz.

ore 13:30 Sorteggio ordine di entrata Piccoli Gruppi Div. Naz.

ore 16:00 18:25 Gara Quartetti Div. Naz.

ore18:40 19:10 Gara Small Sincro

ore 19:25 22:00 Gara Piccoli gruppi Div. Naz.

ore 22:00 22:40 Premiazione Quartetti Div. Naz., Piccoli gruppi Div. Naz. e Small Sincro

Venerdì 24 marzo

ore 08:00 10:55 Prova pista Quartetti Cadetti

ore 09:30 Sorteggio ordine di entrata Quartetti Cadetti

ore 10:55 14:15 Prova pista Gruppi Junior

ore 12:00 Sorteggio ordine di entrata Gruppi Junior

ore 14:45 17:55 Gara Quartetti Cadetti

ore 18:10 21:15 Gara Gruppi Junior

ore 21:15 21:55 Premiazione Quartetti Cadetti e Gruppi Junior

Sabato 25 marzo

ore 08:30 11:18 Prova pista Quartetti Junior

ore 09:30 Sorteggio ordine di entrata Quartetti Junior

ore 11:18 12:06 Prova pis ta Sincronizzato Junior

ore 11:30 Sorteggio ordine di entrata Sincronizzato Junior

ore 12:06 14:12 Prova pista Piccoli Gruppi

ore 13:00 Sorteggio ordine di entrata Piccoli Gruppi

ore 14:30 17:30 Gara Quartetti Junior

ore 17:45 18:30 Gara Sincronizzato Junior

ore 18:45 20:40 Gara Piccoli Gruppi

ore 20:40 21:30 Premiazioni

Domenica 26 marzo

ore 08:30 10:36 Prova pista Quartetti Senior

ore 09:30 Sorteggio ordine di entrata Quartetti Senior

ore 10:36 11:48 Prova pista Sincro Senior

ore 11:00 Sorteggio ordine di entrata Sincronizzato Senior

ore 11:48 12:42 Prova pista Grandi Gruppi

ore 12:00 Sorteggio ordine di entrata Grandi Gruppi

ore 13:00 15:15 Gara Quartetti Senior

ore 15:30 16:40 Gara Sincronizzato Senior

ore 16:55 17:45 Gara Grandi Gruppi

ore 17:45 18:45 Premiazioni