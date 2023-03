Il Dipartimento Internistico dell’Ausl diventa Scuola nazionale di Ecografia SIMI

Reggio diventa un punto di riferimento per l’Ecografia Internistica. A partire da febbraio 2023 è stata istituita all’interno del Dipartimento Internistico dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia diretto dal dottor Angelo Ghirarduzzi una delle Scuole nazionali di Ecografia Internistica della Società Italiana Medicina Interna (SIMI).

L’Ecografia Internistica ha un ruolo sempre più centrale nell’approccio diagnostico del paziente ricoverato nei reparti di Medicina Interna. L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha inoltre reso possibile la miniaturizzazione delle apparecchiature a ultrasuoni aprendo la strada all’ecografia cosiddetta “bed-side”, mirata direttamente al problema clinico della persona presa in carico e da effettuare al letto del paziente stesso.

Il panorama delle applicazioni è ampio e articolato. Nei reparti di Medicina Interna ammessi a diventare scuola SIMI, vengono effettuate ecografie nel distretto addominale, toracico, cardiaco e vascolare. Per di più l’ecografia costituisce un valido supporto per le manovre invasive di comune impiego in Medicina Interna come toracentesi, paracentesi, biopsie epatiche, drenaggio di ascessi e supporto nel posizionamento di accessi vascolari.

Tutor della scuola SIMI di Reggio Emilia sono: la dottoressa Annamaria Casali e il dottor Roberto Giacosa. La dottoressa Casali é responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale (SOSD) di Medicina I e referente per la suola SIMI per la Struttura complessa di Medicina Cardiovascolare diretta dal dottor Angelo Ghirarduzzi. La dottoressa Casali ha esperienza ventennale di Ecografia Internistica e si è formata alla scuola di Ecografia dell’Università di Bologna sotto la guida del professor Luigi Bolondi pioniere dello studio dell’ecografia nel paziente internistico. Il dottor Giacosa, che opera nella struttura complessa di Medicina Gastroenterologica, diretta dalla dottoressa Marina Beltrami, ha esperienza ventennale in Ecografia Internistica ed Ecografia Interventistica e si è formato nella scuola di Ecografia dell’Università di Parma sotto la guida del professor Guido Pelosi.

I Medici tutor della scuola SIMI utilizzano l’ecografia come supporto quotidiano della loro attività clinica svolgendo in media 70/80 valutazioni ecografiche al mese tra pazienti che effettuano visite in regime ambulatoriale e degenti.

L’avvio della Scuola SIMI di Ecografia Internistica anche a Reggio Emilia darà ulteriore slancio all’attività e consentirà alla nostra realtà sanitaria di essere punto di riferimento per la crescita professionale degli Specializzandi iscritti alle scuole di Medicina Interna di Modena e Parma con le quali esistono già convenzioni e con qualunque iscritto alla Società italiana in Medicina Interna che potrà opzionare l’ospedale di Reggio per completare il tutoraggio della parte di ecografia pratica e conseguire il diploma nazionale SIMI.