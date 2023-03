Governo, Ciriani “Coalizione compatta, nessun fronte aperto”

ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è mai stato un fronte aperto con Forza Italia e non c’è un fronte aperto con la Lega. Per quanto ci riguarda la cosa che conta davvero sono i voti in Parlamento sulle risoluzioni e su questo la maggioranza è sempre compatta e si esprime in modo univoco. A differenza delle opposizioni che hanno presentato ben quattro risoluzioni una diversa dall’altra”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, in merito alla compattezza della maggioranza.

“Il governo è in armonia, so che fa poco notizia, ma è la verità. Anche in Parlamento lavoriamo bene. Per quanto riguarda le accuse delle opposizioni, soprattutto quelle sul Pnrr, mi sembrano davvero pretestuose: gli obbiettivi 2022 sono stati raggiunti – prosegue -; nella prossima settimana in Commissione Bilancio del Senato entreranno nel vivo i lavori sul decreto Pnrr, e il ministro Fitto anche con la cabina di regia sta facendo un lavoro incessante per la buona riuscita del Piano in condizioni davvero complesse”.

